Gestion d'actifs : comment l'intelligence artificielle transforme les métiers de la finance

(Zonebourse.com) - "Depuis près de deux ans, l'intelligence artificielle est devenue le sujet incontournable des conférences, des plateaux télévisés et des présentations d'entreprises. Dans la finance comme ailleurs, chaque acteur affirme désormais intégrer de l'IA à ses processus. Chaque nouvelle solution promet de révolutionner l'investissement. Chaque annonce laisse entendre que les métiers de la finance sont sur le point de disparaître. La réalité est beaucoup plus nuancée", souligne Fidel Martin, président d'Exoé, table de négociation externe pour les professionnels de la gestion d'actifs

Il poursuit en affirmant qu'"aujourd'hui, l'intelligence artificielle relève encore davantage du marketing que d'une véritable transformation opérationnelle. Mais cette situation ne durera pas. Nous sommes simplement au commencement d'une mutation qui pourrait profondément modifier le fonctionnement des marchés financiers."

Une révolution qui n'a pas encore réellement commencé

L'intelligence artificielle impressionne par ses capacités de génération de texte, d'analyse documentaire ou de synthèse d'informations. Pourtant, dans la gestion d'actifs, son impact reste encore relativement limité sur les décisions d'investissement elles-mêmes. Les gérants continuent de s'appuyer sur leur expérience, leur lecture macroéconomique, leur compréhension des entreprises et leur capacité à interpréter les événements géopolitiques. Les décisions importantes restent aujourd'hui largement humaines. L'IA accompagne davantage qu'elle ne décide. Mais cette frontière est appelée à évoluer.

Les premières transformations sont déjà visibles

"Dans certaines activités, l'intelligence artificielle est déjà une réalité. Les grandes banques d'investissement et les principaux brokers utilisent depuis plusieurs années des algorithmes sophistiqués pour optimiser l'exécution des ordres. L'objectif est simple : acheter ou vendre au meilleur prix possible tout en limitant l'impact sur les marchés. Ces systèmes analysent en permanence la profondeur des carnets d'ordres, les volumes échangés, la liquidité disponible et les comportements des autres intervenants. Demain, l'intelligence artificielle rendra ces mécanismes encore plus performants. L'exécution deviendra toujours plus rapide, plus fine et plus efficace. Le véritable changement opérationnel commencera probablement ici", relève Fidel Martin.

La recherche quantitative va connaître une accélération spectaculaire

L'autre révolution concerne la recherche. Jamais les marchés n'ont produit autant de données. Cours de Bourse, publications économiques, résultats d'entreprises, données alternatives, informations sectorielles, réseaux sociaux, géolocalisation, flux commerciaux... La quantité d'informations dépasse désormais largement les capacités d'analyse humaines. L'intelligence artificielle permettra de traiter simultanément des millions de données afin d'identifier des corrélations jusqu'ici invisibles. Les modèles quantitatifs deviendront plus puissants. Les signaux de marché seront détectés plus rapidement. Les capacités d'anticipation progresseront. C'est probablement dans cette recherche quantitative que les gains de productivité seront les plus spectaculaires.

Les analystes financiers seront les premiers concernés

"Contrairement aux idées reçues, je ne pense pas que les gérants seront les premiers métiers bouleversés. Les professionnels les plus exposés seront probablement les analystes financiers. Une partie importante de leur travail consiste à collecter, structurer, comparer et synthétiser une masse considérable d'informations. C'est précisément le terrain de prédilection de l'intelligence artificielle", explique Fidel Martin.

Le président d'Exoé ajoute que "les premières versions de ces outils réalisent déjà en quelques secondes ce qui nécessitait auparavant plusieurs heures de travail. Les grandes institutions financières l'ont parfaitement compris. Elles investissent massivement dans des équipes de data scientists, d'ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle et d'experts en modélisation quantitative. La compétition ne se jouera plus uniquement entre économistes ou spécialistes des marchés. Elle opposera désormais les meilleurs talents de la finance aux meilleurs spécialistes de la donnée. "

L'humain restera pourtant indispensable

Pour autant, croire que l'intelligence artificielle remplacera totalement les professionnels de l'investissement serait une erreur. Les marchés financiers ne répondent pas uniquement à des équations. Ils réagissent aux comportements humains, à la psychologie, aux crises politiques, aux tensions géopolitiques, aux décisions imprévisibles des banques centrales, aux conflits internationaux. Autant d'événements où l'expérience, l'intuition et le discernement conservent une valeur considérable. L'intelligence artificielle pourra détecter un signal. Elle ne comprendra pas toujours le contexte qui lui donne son véritable sens.

Les gagnants seront ceux qui sauront combiner intelligence humaine et intelligence artificielle

"Comme souvent, les grandes révolutions technologiques ne suppriment pas les métiers. Elles les transforment, estime en outre Fidel Martin. L'intelligence artificielle permettra aux professionnels de gagner du temps, d'améliorer leurs analyses, de traiter davantage d'informations et de prendre des décisions mieux documentées. Mais la responsabilité finale restera humaine. Le véritable enjeu n'est donc pas de savoir si l'intelligence artificielle remplacera les financiers. La vraie question est de savoir quels établissements sauront intégrer cette technologie suffisamment tôt pour prendre une longueur d'avance.

"Nous assistons aujourd'hui aux premiers pas d'une transformation qui s'étalera probablement sur plusieurs années. Les effets visibles restent encore limités. Les discours sont souvent plus impressionnants que les résultats. Mais lorsque les investissements actuels des grandes banques, des brokers et des sociétés de gestion produiront pleinement leurs effets, la finance entrera dans une nouvelle ère. Et cette fois, il ne sera plus question de marketing. Il sera question de compétitivité", conclut Fidel Martin.

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