GESTION 2020-Le dollar devrait s'ajuster à la baisse-Lombard Odier

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Les vents favorables dont a bénéficié le dollar en 2019 devraient s'estomper cette année avec un ajustement à la baisse de la devise américaine, prévoit-on chez Lombard Odier. Le billet vert a conservé l'an dernier l'avance acquise en 2018, soutenu par les incertitudes politiques et commerciales ainsi que par le ralentissement de la croissance mondiale, écrit Vasileios Gkionakis, responsable de la stratégie de changes globale pour la banque privée suisse, dans une note publiée vendredi. Ces facteurs semblent se dissiper avec l'apaisement sur le front du commerce, le redressement qui se dessine pour l'activité manufacturière et l'éloignement de la perspective d'un Brexit sans accord, ajoute-t-il. "Sur la base des différentiels de taux d'intérêt, nous estimons que le dollar américain pondéré des échanges est actuellement surévalué d'environ 9%", écrit l'expert de Lombard Odier. "A l'avenir, toutefois, une stabilisation des perspectives mondiales et l'atténuation progressive des effets des impulsions budgétaires aux Etats-Unis devraient ramener le billet vert vers sa juste valeur." L'euro devrait en profiter pour s'apprécier autour de 1,15 dollar, selon la note, contre un peu moins de 1,11 vendredi EUR= . L'environnement mondial moins incertain et une évolution positive du Brexit devraient soutenir par ailleurs la livre sterling GBP= , ajoute-t-on de même source. Le yen, valeur refuge par excellence, pourrait perdre du terrain dans un premier temps avant de se redresser en raison de sa sous-évaluation et de la faiblesse du dollar, prévoit-on chez Lombard Odier. Le yuan CNY= devrait profiter pour sa part d'une normalisation sur le front du commerce, des mesures de relance des autorités chinoises et d'un rebond de la croissance des marchés émergents selon la banque privée suisse, qui juge les monnaies émergentes bon marché dans l'ensemble. LE POINT sur les perspectives de marché 2020 des gérants et analystes (Patrick Vignal, édité par Marc Angrand)