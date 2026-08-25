Gerresheimer dévisse avec le départ de son CEO par intérim

Gerresheimer lâche 7,8% à 25,8 EUR à Francfort, à la suite de l'annonce de la démission volontaire de son CEO par intérim, Uwe Röhrhoff, et de son remplacement, jusqu'à nouvel ordre, par le directeur financier Wolf Lehmann et le membre du directoire Achim Schalk.

Uwe Röhrhoff avait pris ses fonctions à la demande du conseil de surveillance le 1er novembre 2025, durant une période difficile pour la société spécialisée dans les emballages médicaux, pour un mandat devant se terminer au plus tard en octobre 2026.

"Durant son mandat, avec ses collègues du directoire Wolf Lehmann et Achim Schalk, également nouvellement nommés en 2025, il a réussi à stabiliser l'entreprise et à traiter de manière globale les questions clés", met en avant le groupe allemand.

"Cela inclut le fait que, grâce à l'accord signé fin juillet pour vendre la filiale américaine Centor et l'activité mondiale Primary Packaging Plastics, Gerresheimer pourra optimiser significativement sa structure de capital et de financement et réduire substantiellement son endettement", poursuit-il.