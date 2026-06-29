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Gerresheimer abaisse certains objectifs financiers
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 15:50

Gerresheimer affiche un lourd repli à la Bourse de Francfort (-3,85%, à 24,96 euros), après la publication de ses comptes annuels consolidés, qui avaient été reportés en raison d'enquêtes internes.

Sur l'exercice 2025, l'entreprise active dans le secteur des produits pharmaceutiques et des soins de santé a vu son chiffre d'affaires progresser de 16,6%, à 2,321 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté s'est installé à 384 millions d'euros, soit 4 millions d'euros de moins qu'en 2024.

De son côté, la marge d'Ebitda ajustée, après l'ajustement des effets de change, est ressortie à 16,8%, contre 19,4% en 2024.

Pour 2026, la société allemande anticipe des revenus dans la moitié basse de la fourchette comprise entre 2,3 et 2,4 milliards d'euros, ainsi qu'une marge d'Ebitda entre 17% et 18%. Auparavant, Gerresheimer visait un chiffre d'affaires entre 2,3 et 2,4 milliards d'euros, et une marge d'Ebitda ajustée entre 18% et 19%.

Pour Jefferies, cette publication est conforme aux prévisions, mais les investisseurs devraient sanctionner l'abaissement des objectifs pour 2026.

La banque d'investissement américaine, estime que la clé du redressement de la société est la cession de Centor Inc.

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