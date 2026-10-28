Geron met fin à un essai clinique de phase avancée portant sur un médicament contre le cancer du sang

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(Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 1, de détails sur l'arrêt de l'essai et de contexte tout au long du texte)

Geron GERN.O a annoncé mercredi qu'elle allait interrompre un essai clinique de phase avancée portant sur son traitement contre un cancer du sang rare, ce qui a entraîné une chute de 9 % du cours de l'action du laboratoire pharmaceutique avant l'ouverture de la Bourse.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Rytelo, était évalué dans le traitement de la myélofibrose, un type rare de cancer du sang caractérisé par une accumulation progressive de tissu cicatriciel dans la moelle osseuse.

Geron a indiqué avoir pris cette décision suite à la recommandation d’un comité indépendant de surveillance des données, selon laquelle l’essai avait peu de chances d’atteindre son objectif principal, à savoir la survie globale, par rapport au meilleur traitement disponible.

Geron a indiqué qu’une analyse détaillée des données serait menée et que les résultats de l’étude seraient communiqués à une date ultérieure.

L'essai avait recruté 327 patients atteints de myélofibrose à haut risque dont la maladie était réapparue ou n'avait pas répondu à un traitement par un inhibiteur de JAK, un type de médicament utilisé pour soulager les symptômes et réduire l'hypertrophie de la rate.

"Alors que nous analysons en détail les données de l’essai IMpactMF, nous restons déterminés à accroître la demande de Rytelo aux États-Unis et à élargir l’accès aux patients éligibles en dehors des États-Unis", a déclaré le directeur général Harout Semerjian.

Rytelo a été autorisé aux États-Unis en 2024 pour le traitement de l’anémie dépendante de transfusions chez les patients atteints de syndromes myélodysplasiques à faible risque (MDS), un groupe de cancers du sang.

Ce médicament, seul produit commercialisé par Geron, est en concurrence avec le Reblozyl de Bristol Myers Squibb BMY.N . Au deuxième trimestre, Rytelo a généré un chiffre d’affaires de 57,5 millions de dollars.