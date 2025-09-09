Gerdes Energy Research réduit le prix cible d'Expand Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Gerdes Energy Research réduit le prix cible du producteur de gaz naturel américain Expand Energy EXE.O de 10 $ à 141 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse d'environ 49 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier abaisse le prix cible sur EXE en raison d'un coût du capital plus élevé d'environ 100 points de base afin d'améliorer la réconciliation du coût du capital et de la capitalisation boursière de la société

** Nos perspectives impliquent une amélioration d'environ 18 % de l'intensité du capital avec l'intégration de Southwestern," - courtage

** 24 des 28 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 4 à "conserver"; leur prix cible médian est de 133,5 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé de 4 % depuis le début de l'année