Gerdes Energy Research lève l'objectif de prix de Diamondback en invoquant la réduction du coût du capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Gerdes Energy Research relève l'objectif de prix pour le foreur de schiste Diamondback Energy

FANG.O de 6 $ à 208 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 52,6 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action mardi

** L'augmentation de l'objectif de prix est due à une baisse d'environ 50 points de base du coût du capital avec l'intégration de Sitio Royalties Corp, selon le courtier

** L'intégration d'Endeavor/Double Eagle a réduit l'intensité capitalistique de FANG d'environ 20 % ", indique Gerdes

** Le courtier ajoute que la filiale minière de FANG, qui ne supporte pas de coûts, fournit une augmentation nette de la production et des revenus d'environ 9,4 % et réduit proportionnellement la structure des coûts unitaires de la société

** Prévisions de production pour le T3 de ~932 mille barils équivalent pétrole par jour (Mboepd), ce qui correspond à la partie supérieure des prévisions (908-938 Mboepd)

** 30 courtiers sur 32 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 184 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions FANG ont baissé de 16,8% depuis le début de l'année