 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 770,12
+0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Gerdes Energy Research lève l'objectif de prix de Diamondback en invoquant la réduction du coût du capital
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Gerdes Energy Research relève l'objectif de prix pour le foreur de schiste Diamondback Energy

FANG.O de 6 $ à 208 $

** Le nouvel objectif de prix représente une hausse de 52,6 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action mardi

** L'augmentation de l'objectif de prix est due à une baisse d'environ 50 points de base du coût du capital avec l'intégration de Sitio Royalties Corp, selon le courtier

** L'intégration d'Endeavor/Double Eagle a réduit l'intensité capitalistique de FANG d'environ 20 % ", indique Gerdes

** Le courtier ajoute que la filiale minière de FANG, qui ne supporte pas de coûts, fournit une augmentation nette de la production et des revenus d'environ 9,4 % et réduit proportionnellement la structure des coûts unitaires de la société

** Prévisions de production pour le T3 de ~932 mille barils équivalent pétrole par jour (Mboepd), ce qui correspond à la partie supérieure des prévisions (908-938 Mboepd)

** 30 courtiers sur 32 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; leur prévision médiane est de 184 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions FANG ont baissé de 16,8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

DIAMONDBACK ENG
136,9400 USD NASDAQ +0,48%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,90 USD Ice Europ +0,56%
Pétrole WTI
63,09 USD Ice Europ +0,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

  • Thales ENSEIGNE (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 15:39 

    (Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank