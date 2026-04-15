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Gérard Perrier veut passer sur Euronext Growth
information fournie par Zonebourse 15/04/2026 à 18:01

Le directoire de la société Gérard Perrier Industrie va soumettre à l'assemblée générale mixte des actionnaires un projet de transfert de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B), vers le marché Euronext Growth Paris.

L'objectif est d'évoluer dans un marché plus approprié à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière.

Le transfert sur Euronext Growth Paris devrait permettre au spécialiste de la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'automatismes et d'équipements électriques destinés aux fabricants de machines industrielles et aux grands sites de production industriels, de bénéficier d'un cadre réglementaire mieux adapté aux ETI tout en continuant de bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

La société réunit à ce jour les conditions d'éligibilité requises dans le cadre de la procédure de transfert.

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
83,200 EUR Euronext Paris +0,24%
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