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Gérard Perrier va transférer sa cotation sur Euronext Growth
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 18:19

L'assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé le projet de transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment B) vers le marché Euronext Growth Paris.

Gérard Perrier Industrie est spécialisé dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance d'automatismes et d'équipements électriques destinés aux fabricants de machines industrielles et aux grands sites de production industriels.

Ce projet de transfert doit permettre au groupe d'être admis sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière (environ 320 millions d'euros), tout en bénéficiant de l'accès aux marchés financiers.

Le transfert s'effectuera par la voie d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la Société sur Euronext Growth Paris, sans émission d'actions nouvelles.

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
85,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
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