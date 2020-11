GERARD PERRIER-Rebond confirmé au 3ème trimestre

L'activité du troisième trimestre de l'exercice 2020 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, est en net rebond par rapport au trimestre précédent (50 millions d'euros contre 40 millions d'euros).

Après un premier semestre impacté par le COVID-19, le rebond attendu a bien eu lieu.

Les 3 pôles d'activité ont connu une nette amélioration par rapport au trimestre précédent, et le Pôle Energie a retrouvé son niveau d'avant COVID.



Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (y compris les titres auto-détenus) reste très positive à 60 millions d'euros, un niveau élevé qui lui permet d'affronter la crise sanitaire sereinement.



Atterrissage 2020

La Direction rappelle qu'elle vise un chiffre d'affaires d'au moins 100 millions d'euros sur l'ensemble du deuxième semestre de l'année, avec 50 millions d'euros déjà acquis au 3ème trimestre (rappel 87 millions d'euros au S1).

Cet objectif était jugé parfaitement atteignable par la Direction avant l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires, prenant effet le 30 octobre.

Elle estime aujourd'hui qu'il est trop tôt pour chiffrer l'impact de ce reconfinement sur l'activité des 2 derniers mois de l'année et éventuellement sur l'atterrissage 2020.