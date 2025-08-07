GERARD PERRIER INDUSTRIE - Stabilité du chiffre d'affaires au 1er semestre 2025

L’activité du premier semestre de l’exercice 2025 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, reste stable par rapport à la même période de l’exercice précédent (158 M€ vs 156,5 M€).



Le dynamisme du pôle aéronautique et défense vient compenser le recul du pôle nucléaire,





Situation de trésorerie

La Direction précise que sur le semestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 70 millions d’euros).

La Direction rappelle qu’au 30 juin 2025, en complément de sa trésorerie, elle détient 5,10% de son capital,





Perspectives 2025

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, la Direction réitère son objectif d’une stabilisation de l’activité autour de 310M€.