GERARD PERRIER INDUSTRIE rachète les sociétés A.Q.L.E, SOMALEC et SOMALEC SUPPLY

Gérard Perrier Industrie (Euronext Paris : PERR) (ou « GPI »), groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, annonce avoir finalisé, ce jour, l’acquisition de 100% des titres composant le capital de la société française AUDIT QUALITE LABORATOIRE ELECTRONIQUE (AQLE) et de sa société sœur de droit tunisien, SOMALEC, détenant elle-même 100% des titres composant le capital de la société de droit tunisien SOMALEC SUPPLY.





Un renforcement stratégique dans les pôles Aéronautique et Défense



Ces sociétés disposent d’expertises reconnues dans la fabrication et l’intégration de systèmes électroniques à forte valeur ajoutée. Leur intégration au sein du Groupe GPI constitue un levier de synergies techniques, industrielles et commerciales avec les activités existantes, en particulier le groupe AECE qui compose déjà le pôle Aéronautique et Défense. Plus généralement, cette acquisition renforce le positionnement du Groupe en tant qu’acteur majeur de la consolidation et de la montée en puissance du tissu industriel français dans le secteur stratégique de l’aéronautique et de la Défense.





Perspectives



Gérard Perrier Industrie se félicite de cette opération structurante, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de développement et d’accompagnement des filières industrielles de pointe.