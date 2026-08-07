Gérard Perrier Industrie : nette accélération de son activité au 1er semestre

Groupe spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l'industrie, Gérard Perrier Industrie annonce une nette progression de son activité au 1er semestre 2026 sur un an : 174,3 millions d'euros contre 157,9 MEUR. L'ensemble des pôles est en croissance (installation/maintenance, fabrication d'équipements électriques et électroniques, énergie, aéronautique & défense).

La Direction précise que sur le semestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 79 MEUR).

Elle rappelle qu'au 30 juin 2026, en complément de sa trésorerie, elle détient 5% de son capital.

Sur l'ensemble de l'exercice 2026, la Direction réitère son objectif d'une progression de l'activité autour de 345 MEUR.