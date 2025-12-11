Gerard Perrier Industrie finalise l'acquisition de Somalec

(AOF) - Gérard Perrier Industrie a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% des titres du capital de la société française Audit Qualité Laboratoire Electronique (AQLE) et de sa société de droit tunisien, Somalec, détenant elle-même 100% des titres de Somalec Supply. L’entreprise a indiqué que cette opération a été financée par deux emprunts bancaires à moyen terme d’un montant total de 11 millions d’euros. Gérard Perrier Industrie se félicite de cette opération structurante, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de développement et d’accompagnement des filières industrielles de pointe.
