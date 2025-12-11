 Aller au contenu principal
Gerard Perrier Industrie finalise l'acquisition de Somalec
information fournie par AOF 11/12/2025 à 18:20

(AOF) - Gérard Perrier Industrie a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100% des titres du capital de la société française Audit Qualité Laboratoire Electronique (AQLE) et de sa société de droit tunisien, Somalec, détenant elle-même 100% des titres de Somalec Supply. L’entreprise a indiqué que cette opération a été financée par deux emprunts bancaires à moyen terme d’un montant total de 11 millions d’euros. Gérard Perrier Industrie se félicite de cette opération structurante, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie de développement et d’accompagnement des filières industrielles de pointe.

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
77,2000 EUR Euronext Paris -0,77%
