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GERARD PERRIER INDUSTRIE - Belle progression de la production au 1er semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 07/08/2026 à 17:40
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L’activité du premier semestre de l’exercice 2026 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en nette progression par rapport à la même période de l’exercice précédent (174,3 M€ vs 157,9 M€).

L’ensemble des pôles est en croissance.

Situation de trésorerie
La Direction précise que sur le semestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable reste très positive (près de 79 millions d’euros).
La Direction rappelle qu’au 30 juin 2026, en complément de sa trésorerie, elle détient 5% de son capital.

Perspectives 2026
Sur l’ensemble de l’exercice 2026, la Direction réitère son objectif d’une progression de l’activité autour de 345 M€.

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PERRIER INDUSTRIE
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