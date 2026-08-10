 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gérard Perrier dans le vert, Oddo reste à surperformance
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 14:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Gérard Perrier Industrie s'affiche en hausse en début d'après-midi à la Bourse de Paris ( 1,74%, à 82 euros). Vendredi soir, le spécialiste de la conception, fabrication, installation et maintenance d'automatismes et équipements électriques pour les fabricants de machines industrielles a fait le point sur son activité semestrielle.

Pour Oddo BHF, la publication d'un chiffre d'affaires de 86,7 millions d'euros au deuxième trimestre est proche des attentes de ses analystes (85,9 millions d'euros). Les revenus ont progressé de 11,2%. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes se sont élevées à 174,26 millions d'euros, en hausse de 10,3%, là où Oddo BHF tablait sur 173,5 millions d'euros.

Le broker estime qu'après un premier trimestre bien orienté, la dynamique s'est poursuivie sur la période d'avril à juin, sur l'ensemble des pôles.

Parmi les points retenus par le broker : la hausse ( 16,5%) de l'activité Installation/Maintenance qui représente 31% des revenus, la bonne tenue du segment Fabrication/Spécialistes Métiers dont les ventes se sont élevées à 49,4 millions d'euros, en progression de 5,6%, malgré un léger ralentissement de certaines entités sur cette activité plus cyclique.

La direction de Gérard Perrier Industrie a confirmé son ambition d'un chiffre d'affaires annuel autour de 345 millions d'euros.

En conclusion, Oddo BHF relève que cette publication est globalement en ligne avec les attentes de ses analystes et vient conforter son scénario 2026. Le broker table sur des revenus de 347 millions d'euros, un résultat opérationnel courant de 26,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 7,6%. La recommandation reste à surperformance, avec une cible de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 24%.

Valeurs associées

PERRIER INDUSTRIE
82,600 EUR Euronext Paris +2,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,88 +5,78%
CAC 40
8 726,03 +0,13%
HAFFNER ENERGY
0,519 +13,94%
2CRSI
28,7 +3,99%
Or
4 391,36 +1,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank