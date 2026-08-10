Gérard Perrier dans le vert, Oddo reste à surperformance

Gérard Perrier Industrie s'affiche en hausse en début d'après-midi à la Bourse de Paris ( 1,74%, à 82 euros). Vendredi soir, le spécialiste de la conception, fabrication, installation et maintenance d'automatismes et équipements électriques pour les fabricants de machines industrielles a fait le point sur son activité semestrielle.

Pour Oddo BHF, la publication d'un chiffre d'affaires de 86,7 millions d'euros au deuxième trimestre est proche des attentes de ses analystes (85,9 millions d'euros). Les revenus ont progressé de 11,2%. Sur l'ensemble du premier semestre, les ventes se sont élevées à 174,26 millions d'euros, en hausse de 10,3%, là où Oddo BHF tablait sur 173,5 millions d'euros.

Le broker estime qu'après un premier trimestre bien orienté, la dynamique s'est poursuivie sur la période d'avril à juin, sur l'ensemble des pôles.

Parmi les points retenus par le broker : la hausse ( 16,5%) de l'activité Installation/Maintenance qui représente 31% des revenus, la bonne tenue du segment Fabrication/Spécialistes Métiers dont les ventes se sont élevées à 49,4 millions d'euros, en progression de 5,6%, malgré un léger ralentissement de certaines entités sur cette activité plus cyclique.

La direction de Gérard Perrier Industrie a confirmé son ambition d'un chiffre d'affaires annuel autour de 345 millions d'euros.

En conclusion, Oddo BHF relève que cette publication est globalement en ligne avec les attentes de ses analystes et vient conforter son scénario 2026. Le broker table sur des revenus de 347 millions d'euros, un résultat opérationnel courant de 26,5 millions d'euros, soit une marge opérationnelle courante de 7,6%. La recommandation reste à surperformance, avec une cible de cours de 100 euros, soit un potentiel de hausse de 24%.