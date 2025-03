GERARD PERRIER - CA 319,2 M€ et BENEFICE NET 19,3M€

Activité 2024 -Activité et résultats en hausse

L’activité de l’exercice 2024 du Groupe GERARD PERRIER INDUSTRIE, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, a atteint 319,2 millions d’euros, soit une progression de 5 % par rapport à l’exercice précédent (+3,5 % à périmètre constant).



Chacun des 4 pôles d’activité a apporté une contribution positive aux résultats du groupe, ainsi :

· Le résultat opérationnel courant atteint 25,8 millions d’euros contre 24,7 millions sur l’exercice précédent,

· Le bénéfice net s’élève à 19,3 millions d’euros contre 19,5 millions précédemment.



La trésorerie, malgré un niveau d’investissement important, progresse significativement et se maintient à un haut niveau pour atteindre 79,2 millions d’euros (contre 60,5 millions d’euros sur l’exercice précédent).



Perspectives 2025 – Consolidation du chiffre d’affaires.

Dans un contexte économique moins favorable se traduisant par un ralentissement des investissements industriels à court terme (hors défense et aéronautique qui restent porteurs), 2025 sera une année de transition pour les sociétés du groupe.



Après une forte progression du chiffre d’affaires et du résultat ces dernières années, nous anticipons pour 2025 une stabilisation de l’activité autour de 310 M€.



Dividende.

Le Directoire proposera à l’assemblée générale prévue le 10 juin 2025, le versement d’un dividende de 2,30 € par action.