GEP : Report de la publication des comptes 2019 et de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires

Dans le cadre défini par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, Global EcoPower (FR0011289198 - ALGEP) informe ses actionnaires du report de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires et de la publication du rapport financier annuel.

Dans le contexte des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle, et dans le cadre défini par l'ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020, Global EcoPower a décidé de reporter la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires au mois de septembre 2020 au plus tard. La date précise sera fixée ultérieurement et la convocation à cette assemblée sera effectuée en utilisant les moyens légaux en vigueur.

Parallèlement, sur le fondement du communiqué de l'Autorité des Marchés Financiers du 30 mars 2020, la publication du rapport financier annuel sera repoussée au mois de juin, sa rédaction ayant été compliquée par la gestion des répercussions de la crise sanitaire.