Georgia Banking bondit lors de sa cotation directe au Nasdaq

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29 octobre - ** Les actions de la holding bancaire Georgia Banking ( GBC.O ) bondissent de 18,33 % à 35,50 dollars lors de leur introduction directe sur le Nasdaq

** Le titre a ouvert à 60 dollars l'action, puis a légèrement cédé du terrain pour terminer en baisse

** En juin, GBC a finalisé un placement privé de 77,7 millions de dollars mené par Fortress Investment Group à 30 dollars par action lors des échanges de l'après-midi

** Basée à Atlanta, en Géorgie, GBC, qui disposait d’environ 3,3 milliards de dollars d’actifs au 30 juin , propose des services de banque commerciale, de banque de proximité, de banque privée, de banque immobilière commerciale, de gestion de prêts hypothécaires et de trésorerie

** Performance Trust Capital Partners a agi en tant que banque conseil de GBC dans le cadre de cette cotation directe