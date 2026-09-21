Géolocalisation: Google mis à l'amende dans l'UE, huit ans après les plaintes de consommateurs

Google écope d'une amende de 403 millions d'euros pour avoir enfreint les règles européennes sur l'utilisation des données de géolocalisation de ses utilisateurs ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Google a été condamné lundi à une amende de 403 millions d'euros dans l'Union européenne pour avoir enfreint les règles européennes sur les données de géolocalisation de ses utilisateurs, près de huit ans après les plaintes d'associations de consommateurs, qui dénoncent la lenteur de la procédure.

Cette amende de la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC) est la quatrième plus importante jamais infligée par l'organisme, chargé de superviser Google au niveau européen, car le siège du groupe pour l'Europe, comme la plupart des géants de la tech, se trouve à Dublin.

Selon Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, cité dans un communiqué, les données de géolocalisation peuvent certes "améliorer l'utilité des services en ligne", mais aussi "révéler une quantité importante d'informations sur une personne, y compris des informations intrinsèquement privées".

Or, "en raison des manquements" du géant américain au règlement européen de protection des données (RGPD), les utilisateurs de Google "pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d'intérêt".

Google dispose désormais de six mois pour faire évoluer ses pratiques et se conformer au RGPD, qui vise à mieux protéger les données personnelles des Européens, renforce les droits des internautes et établit des obligations claires pour les entreprises dans le traitement des données.

"Application tardive"

"Les données de localisation peuvent être incroyablement sensibles, car elles révèlent beaucoup d’éléments de notre vie personnelle: où vont nos enfants à l'école, combien de fois quelqu'un a visité un hôpital ou même un lieu de prière", explique Agustín Reyna, directeur général du BEUC, l'organisation européenne des consommateurs.

Son organisation avait coordonné en novembre 2018 les plaintes de plusieurs associations européennes de défense des consommateurs - en Norvège, Grèce, République tchèque, Slovénie, Pologne, Suède et Pays-Bas- reprochant à Google de manipuler ses utilisateurs pour "espionner" leurs mouvements.

L'enquête de la DPC avait été ouverte quelques mois plus tard, en février 2020. Elle portait sur la conformité avec le RGPD des fonctionnalités "Activité sur le web et les applications", "Historique des positions" et "Précision de la localisation" proposées par Google.

La décision de lundi "confirme l'illégalité de la manière dont le géant technologique a obtenu le consentement pour utiliser les données de localisation", se félicite M. Reyna.

"Toutefois, le temps nécessaire pour parvenir à cette conclusion est disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction. Une application tardive de la loi peut être aussi nuisible que son absence. Les droits fondamentaux des consommateurs doivent être mieux et plus rapidement protégés", a-t-il ajouté.

Trois autres enquêtes

"Cette affaire porte sur des politiques historiques qui ont depuis été mises à jour", a d'ailleurs réagi un porte-parole de Google. "Depuis 2019, nous avons fait évoluer nos pratiques de manière significative et lancé des outils robustes qui rendent la gestion des données de localisation simple."

Google fait actuellement l'objet de trois autres enquêtes de la DPC, "toutes à un stade avancé", selon l'organisme.

Parmi elles figurent une procédure ouverte en septembre 2024 pour déterminer s'il peut lui être reproché de n'avoir pas réalisé une étude d'impact sur l'utilisation des données personnelles des Européens avant de s'en servir pour entraîner son intelligence artificielle.

La plus lourde amende décidée par la DPC avait touché Meta en 2023: 1,2 milliard d'euros concernant le transfert de données vers les Etats-Unis, malgré des craintes de surveillance à l'époque par les services américains.