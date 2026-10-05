GEO en hausse grâce à la vente d'une installation ICE pour 950 millions de dollars et à l'extension de son programme de rachat d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Les actions de l'opérateur pénitentiaire GEO Group GEO.N progressent de 4,8% à 32,9 dollars en pré-ouverture

** La société va céder son complexe de centres de traitement de l'ICE situé à Adelanto, en Californie, pour 950 millions de dollars

** GEO prévoit de tirer de cette vente un produit net d’environ 705 millions de dollars, après impôts, frais et autres dépenses

** Elle prévoit d’utiliser le produit de la vente et ses flux de trésorerie futurs pour réduire sa dette et racheter des actions

** Le conseil d'administration porte l'autorisation de rachat d'actions de 750 millions de dollars à 1,25 milliard de dollars

** L'action avait progressé de 94,5% depuis le début de l'année à la clôture précédente