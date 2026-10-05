 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GEO en hausse grâce à la vente d'une installation ICE pour 950 millions de dollars et à l'extension de son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 13:20

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Les actions de l'opérateur pénitentiaire GEO Group GEO.N progressent de 4,8% à 32,9 dollars en pré-ouverture

** La société va céder son complexe de centres de traitement de l'ICE situé à Adelanto, en Californie, pour 950 millions de dollars

** GEO prévoit de tirer de cette vente un produit net d’environ 705 millions de dollars, après impôts, frais et autres dépenses

** Elle prévoit d’utiliser le produit de la vente et ses flux de trésorerie futurs pour réduire sa dette et racheter des actions

** Le conseil d'administration porte l'autorisation de rachat d'actions de 750 millions de dollars à 1,25 milliard de dollars

** L'action avait progressé de 94,5% depuis le début de l'année à la clôture précédente

Dividendes

Valeurs associées

GEO GROUP REIT
32,350 USD NYSE +3,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
99,96 -2,95%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank