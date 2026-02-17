Genuine Parts va scinder son unité automobile, séparant ainsi ses activités industrielles et automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N a annoncé mardi qu'il allait scinder son unité de pièces automobiles en une société distincte, quelques mois après avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.