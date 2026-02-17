Genuine Parts se sépare de ses activités industrielles ; les actions chutent

Scission attendue pour le premier trimestre 2027

Les actions chutent de plus de 12

Le groupe craint d'être pénalisé par First Brands à hauteur de 150 millions de dollars

Prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations

Le distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N va se séparer en deux sociétés indépendantes, a-t-il déclaré mardi, quelques mois après avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Les actions de la société basée à Atlanta ont chuté de plus de 12 %, après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street.

L'annonce fait suite à un accord conclu l'année dernière avec l'actionnaire Elliott, qui a accepté d'ajouter deux nouveaux administrateurs au conseil d'administration de Genuine Parts.

Depuis quelques années, les investisseurs activistes poussent les entreprises à optimiser leurs structures pléthoriques et à se débarrasser de leurs divisions sous-performantes ou non essentielles.

Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus actifs et les plus importants au monde, n'est pas étranger au remaniement des entreprises. Il s'est engagé auprès de certaines des plus grandes entreprises mondiales, dont PepsiCo PEP.O et Honeywell HON.O .

La scission de Genuine Parts, qui ne nécessite pas l'approbation des actionnaires, devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2027. Les noms des sociétés, les équipes de direction et les conseils d'administration des sociétés séparées seront annoncés à une date ultérieure.

Lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, les dirigeants de Genuine Parts ont déclaré que les segments fonctionnent déjà avec des installations communes limitées, et que la séparation des segments automobile et industriel en deux sociétés publiques permettrait aux deux segments de bénéficier d'une croissance à long terme.

Elliott n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Fondée en 1928, Genuine Parts a aujourd'hui une valeur de marché d'environ 20 milliards de dollars. Son Automotive Parts Group distribue des pièces de rechange dans le monde entier, principalement sous la marque NAPA.

Son unité Motion Industries fournit des composants techniques avancés et des services techniques à des clients industriels et manufacturiers à travers les États-Unis.

L'INFLATION ET LE FREIN DES PREMIÈRES MARQUES

L'industrie automobile a été affectée par des vents contraires inflationnistes, couplés à des tarifs douaniers et à un marché des véhicules électriques en dents de scie, ce qui a incité de nombreux constructeurs automobiles à repenser leurs plans.

Genuine Parts prévoit un bénéfice annuel ajusté par action entre 7,50 $ et 8,00 $, alors que les analystes s'attendaient à 8,44 $, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, Genuine Parts a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 1,55 $, contre une estimation consensuelle de 1,82 $.

Toutefois, le secteur est encore sous le choc de la mise sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites de First Brands l'année dernière, qui fournissait des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage.

Genuine Parts a déclaré qu'elle s'était tournée vers d'autres fournisseurs pour faire face à la situation et a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations opérationnelles ou de produits en 2026. Elle a comptabilisé environ 150 millions de dollars de pertes attendues liées à l'incident.