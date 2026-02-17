Genuine Parts se scinde en activités industrielles et automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N va se scinder en deux sociétés indépendantes, a-t-il annoncé mardi, quelques mois après avoir conclu un accord avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

La séparation des activités fait suite à un examen stratégique et opérationnel complet des opportunités de marché, des initiatives en cours et de la structure de l'entreprise, a déclaré la société.

La séparation en deux sociétés cotées en bourse - Automotive Parts Group et Industrial Parts Group - fait suite à un accord conclu à la fin de l'année dernière avec l'actionnaire Elliott.

Les investisseurs activistes poussent de plus en plus les entreprises à simplifier leurs structures et à se débarrasser de leurs divisions sous-performantes ou non essentielles, arguant du fait que des entreprises plus légères génèrent une plus grande valeur pour les actionnaires.

La séparation, qui ne nécessite pas l'approbation des actionnaires, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027. Les noms des sociétés, les équipes de direction et les conseils d'administration des sociétés séparées seront annoncés à une date ultérieure.

Séparément, Genuine Parts a prévu un bénéfice pour l'année 2026 inférieur aux estimations de Wall Street. Elle prévoit un BPA ajusté entre 7,50 et 8,00 dollars, alors que les analystes s'attendent à 8,44 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes industrielles pour le quatrième trimestre ont augmenté de 4,6% à 2,2 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.

Les actions de la société basée à Atlanta ont chuté de 7 % dans les échanges de pré-marché mardi.