Genuine Parts dévoile la composition de ses équipes de direction pour ses divisions automobile et industrielle en vue de la scission prévue en 2027

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9 septembre - Le distributeur de pièces automobiles Genuine Parts GPC.N a dévoilé mercredi la composition de son équipe de direction et la structure de son conseil d'administration pour ses activités automobiles et industrielles, alors qu'il poursuit son projet de scission de ces activités en deux sociétés indépendantes cotées en bourse.

Voici quelques détails:

* À l'issue de la scission, l'activité automobile conservera le nom de Genuine Parts Company (GPC), tandis que l'activité industrielle opérera sous le nom de Motion.

* Court Carruthers, actuellement membre du conseil d'administration de GPC, a été nommé directeur général désigné de GPC, avec effet immédiat, et prendra ses fonctions une fois la scission finalisée au premier trimestre 2027.

* Will Stengel, actuellement président-directeur général de GPC, deviendra président-directeur général de Motion.

* Howard Yu, qui occupait jusqu'à récemment le poste de directeur financier de Ball Corp BALL.N , deviendra directeur financier de Motion.

* En février, Genuine Parts avait annoncé qu’elle se scinderait en deux sociétés, estimant que ses divisions automobile et industrielle auraient davantage de valeur séparément.