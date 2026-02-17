 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Genuine Parts chute après des prévisions de bénéfices annuels décevantes ; l'entreprise va se séparer de son unité de pièces détachées automobiles
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N en baisse de 7,2 % à 136,61 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 7,50 $ et 8,00 $, ce qui est inférieur aux estimations de 8,44 $ par action selon les données compilées par LSEG

** GPC va se séparer en deux entreprises indépendantes - Automotive Parts Group et Industrial Parts Group

** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Le PT médian des 13 courtiers couvrant l'action est de 145 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 20 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENUINE PARTS CO
147,225 USD NYSE -0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank