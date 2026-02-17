Genuine Parts chute après des prévisions de bénéfices annuels décevantes ; l'entreprise va se séparer de son unité de pièces détachées automobiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions du distributeur de pièces automobiles et industrielles Genuine Parts GPC.N en baisse de 7,2 % à 136,61 $ avant la mise sur le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 7,50 $ et 8,00 $, ce qui est inférieur aux estimations de 8,44 $ par action selon les données compilées par LSEG

** GPC va se séparer en deux entreprises indépendantes - Automotive Parts Group et Industrial Parts Group

** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2027

** Le PT médian des 13 courtiers couvrant l'action est de 145 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 20 % depuis le début de l'année