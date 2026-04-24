Gentex en hausse après la publication de résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Le titre du fabricant de pièces automobiles Gentex GNTX.O progresse de 3,7% à 23,88 dollars après que son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre ont dépassé les estimations

** GNTX fait état d'une hausse des ventes de produits de pointe à forte valeur ajoutée, tels que les rétroviseurs à écran intégral et les systèmes de surveillance embarqués

** La société indique que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle a permis d'augmenter les marges, compensant ainsi la hausse des droits de douane et des coûts des matières premières

** Bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 48 cents contre une estimation consensuelle de 45 cents - données LSEG

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 675,4 millions de dollars contre une estimation moyenne des analystes de 648,9 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action GNTX reculait de 1% depuis le début de l'année