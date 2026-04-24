 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gentex en hausse après la publication de résultats du premier trimestre supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 avril - ** Le titre du fabricant de pièces automobiles Gentex GNTX.O progresse de 3,7% à 23,88 dollars après que son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre ont dépassé les estimations

** GNTX fait état d'une hausse des ventes de produits de pointe à forte valeur ajoutée, tels que les rétroviseurs à écran intégral et les systèmes de surveillance embarqués

** La société indique que l'amélioration de l'efficacité opérationnelle a permis d'augmenter les marges, compensant ainsi la hausse des droits de douane et des coûts des matières premières

** Bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 48 cents contre une estimation consensuelle de 45 cents - données LSEG

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 675,4 millions de dollars contre une estimation moyenne des analystes de 648,9 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action GNTX reculait de 1% depuis le début de l'année

Valeurs associées

GENTEX
23,0300 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en hausse: Dow Jones +0,09%, Nasdaq +0,73%, S&P 500 +0,40% tmc/rl
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:38 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, entraînée par l'espoir de nouvelles discussions entre Américains et Iraniens après près de deux mois de guerre au Moyen-Orient, et des résultats trimestriels d'Intel accueillis avec un franc enthousiasme. Dans ... Lire la suite

  • Présentation de l'équipe Audi F1
    Formule 1: Allan McNish nommé directeur de course d'Audi
    information fournie par Reuters 24.04.2026 15:30 

    Le ‌triple vainqueur des 24h du Mans Allan ​McNish a été nommé vendredi directeur de course d'Audi, a annoncé l'écurie de Formule 1. L'Écossais ​sera responsable de la coordination des opérations de piste ​à partir du Grand ⁠Prix de Miami prévu la semaine ‌prochaine, ... Lire la suite

  • Une cyberattaque remet en question la sécurité des communications au Bundestag, chambre basse du parlement allemand ( AFP / John MACDOUGALL )
    Une cyberattaque "extrêmement préoccupante" touche la classe politique allemande
    information fournie par AFP 24.04.2026 15:26 

    L'ampleur "extrêmement préoccupante" du piratage de la messagerie Signal remet en question la sécurité des communications au sein du Parlement allemand, a dit vendredi à l'AFP un responsable parlementaire, une cyberattaque qui affecte aussi les milieux diplomatiques, ... Lire la suite

  • une chaussure Puma (Crédit: Zakaria Issaad / Unsplash)
    Michael Ashley réduit sa part dans Puma à 3,58%
    information fournie par Zonebourse 24.04.2026 15:26 

    L'homme d'affaires britannique Mike Ashley a réduit sa participation au capital de l'équipementier sportif allemand Puma suite à l'expiration d'instruments financiers, selon un avis financier publié vendredi. Le fondateur du groupe Frasers (ex-Sports Direct) détenait, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank