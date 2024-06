GenSight Biologics renégocie ses obligations financières

(AOF) - Dans le cadre de ses deux récentes augmentations de capital en février 2024 et mai 2024, la société biopharmaceutique GenSight Biologics a entamé des discussions avec ses créanciers. À la suite de ces discussions, la société et ses créanciers ont renégocié les termes et conditions de certaines obligations financières. La société et ses banques créancières (BNP Paribas, CIC et Bpifrance) ont précédemment accepté, sous certaines conditions, de suspendre le paiement du principal des prêts.

Les parties ont maintenant convenu d'étendre la maturité des prêts jusqu'en décembre 2024 et d'adopter un nouvel échéancier pour le paiement du principal et des intérêts, comprenant 6 versements mensuels avec un amortissement progressif (5% du principal restant dû par mois en juillet, août et septembre 2024, puis 28,3% en octobre, novembre et décembre 2024).

Lors de discussions récemment conclues, la société et Heights Capital ont convenu que les paiements d'amortissement trimestriels gelés seront payés conformément au mécanisme de droits d'amortissement supplémentaires contenus dans les termes et conditions des OCA 2022. Ils ont convenu aussi que le paiement d'amortissement trimestriel des OCA 2022 reprendra par l'émission de nouvelles actions par la société à partir du paiement d'amortissement pour le 28 juin 2024.

Comme annoncé précédemment, le retrait de la demande d'autorisation de mise sur le marché du GS010 (LUMEVOQ) en 2023 et la révision des plans de fabrication de la Société ont invalidé les conditions de tirage de la tranche B du prêt de la BEI, d'un montant de 12 millions d'euros, à partir de novembre 2022. La BEI et la Société ont convenu de continuer à négocier de nouvelles conditions de tirage pour la tranche B.

GenSight Biologics confirme qu'elle dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'à la deuxième partie du troisième trimestre 2024. Avec les revenus potentiels générés par la reprise du programme AAC/AAP, si la fabrication de son lot de produits pharmaceutiques pour approvisionner le programme AAC/AAP se déroule comme prévu, la Société prévoit de disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations jusqu'au deuxième trimestre 2025.

Parallèlement, "l'entreprise poursuit des discussions avec des partenaires potentiels sur des opportunités stratégiques, y compris une éventuelle fusion, acquisition ou accord de licence, considérées comme l'une des options pertinentes pour aller de l'avant".

