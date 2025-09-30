GenSight Biologics est financée jusqu'à la fin de l'année

(AOF) - GenSight Biologics a indiqué que son horizon de trésorerie avait été prolongé jusqu’à la fin décembre 2025 grâce à un financement de 3,7 millions d’euros finalisé la semaine dernière. Toutefois, selon Jan Eryk Umiastowski, directeur financier de l’entreprise : "Bien que les fonds levés nous placent dans une position favorable pour les prochains mois, nous pourrions envisager un financement supplémentaire d’ici la fin de l’année si le processus d’évolution d’une étude « dose-ranging » demandée par les autorités françaises devait se prolonger jusqu’à la fin du dernier trimestre 2025".

Parallèlement, sur le semestre, les dépenses de R&D de la société biopharmaceutique ont reculé de 31,8 %, à 4,3 millions d'euros. Enfin, la perte nette s'est élevée à 7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 5,8 millions d'euros un an plus tôt.

AOF - EN SAVOIR PLUS