GenScript Biotech atteint son plus haut niveau depuis près de cinq ans grâce à sa collaboration avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 septembre - ** L'action de GenScript Biotech Corp ( 1548.HK ) bondit de 16,9% à 38,06 HK$, son plus haut niveau depuis décembre 2021
** Le titre est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis juillet 2024, en hausse pour la deuxième séance consécutive
** Meilleure performance en pourcentage de l’indice Hang Seng Biotech .HSBIO , qui progresse de 2,3%
** GenScript annonce avoir conclu un accord de collaboration avec Lilly TuneLab, la plateforme collaborative de découverte de médicaments basée sur l'IA et l'apprentissage automatique d'Eli Lilly and Company LLY.N
** GenScript fournira des services de laboratoire aux entreprises participant à Lilly TuneLab, les aidant ainsi à générer rapidement des données expérimentales, à traduire les prédictions de l’IA en données validées biologiquement et à accélérer l’évaluation des candidats-médicaments
** Depuis le début de l'année, le cours de l'action a plus que triplé, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a progressé de 9,3%
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