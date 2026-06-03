Genscript atteint son plus haut niveau depuis quatre semaines grâce à la thérapie cellulaire prometteuse contre le cancer du sang mise au point par l'une de ses filiales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** L'action de Genscript Biotech Corp 1548.HK bondit de 28,5% à 15,6 HK$, son plus haut niveau depuis le 8 mai, et s'apprête à mettre fin à une série de quatre séances de baisse

** Le titre était en hausse de 17,8%, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis juillet 2024

** La société indique que sa filiale Legend Biotech Corp LEGN.O annoncera des données cliniques préliminaires prometteuses concernant son traitement contre le cancer du sang lors du congrès 2026 de l'Association européenne d'hématologie, qui se tiendra en Suède à la mi-juin

** La thérapie cellulaire expérimentale de Legend Biotech montre les premiers signes indiquant que son approche consistant à générer des cellules combattant la maladie au sein même des patients pourrait fonctionner pour un type de cancer du sang

** L'action de Legend Biotech, cotée aux États-Unis, a bondi de 42,2% mardi

** Depuis le début de l'année, l'action Genscript a progressé de 16,2%, celle de Legend Biotech de 66,9%, tandis que l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a reculé de 10,3%