genOway va réaliser l'acquisition d'actifs

(AOF) - genOway a dévoilé l’amplification de son plan stratégique avec l’acquisition des actifs d’une plateforme d’excellence internationale dans l’OMICS, production de données moléculaires sur modèles biologiques et la data science/IA. Cette opération sera financée par la réalisation d’un placement privé de 7 millions d’euros, issue de l’émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, de 2 978 724 actions ordinaires nouvelles.
