genOway s'allie à Taconic Biosciences pour accélérer aux Etats-Unis

Le spécialiste des solutions précliniques veut renforcer sa présence sur le premier marché mondial du secteur grâce au réseau commercial de son partenaire américain.

genOway annonce la signature d'un accord de distribution exclusif avec Taconic Biosciences pour ses modèles de recherche précliniques aux Etats-Unis, marché qui représente déjà plus de 50% de ses ventes. Taconic Biosciences dispose d'une force commerciale couvrant l'ensemble du territoire américain et travaille avec plusieurs milliers de clients académiques, biotechnologiques et pharmaceutiques.

L'accord doit notamment favoriser les ventes croisées grâce à la complémentarité des gammes des 2 sociétés.

Taconic achètera les produits à genOway avant de les revendre, chaque vente générant ainsi un chiffre d'affaires additionnel pour le groupe français.

Les conditions financières doivent permettre de préserver une rentabilité proche de celle des ventes directes.

genOway estime que cet accord offre un potentiel de doublement de son activité aux Etats-Unis, sur un marché des modèles précliniques évalué à plus de 1 MdUSD par an.

genOway a conclu la séance sur un repli de 1,6% et affiche une contraction de l'ordre de 11% depuis le début de l'année.