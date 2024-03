Genoway : Excellents résultats 2023 - en ligne

Résultats en forte hausse

Porté par une hausse de 18% du chiffre d’affaires (20M€) et des charges bien maitrisées, le résultat opérationnel courant de genOway progresse de 117% à 2,1M€ (avant participation des salariés), en ligne avec nos attentes (1,6M€ attendu, après reclassement en charges de personnel d’une participation des salariés de 0,4M€). La marge brute ressort à 9,8M€ soit un taux de marge de 48% (27% sur l’activité service à façon et 70% sur les produits catalogue). Les charges d’exploitation sont bien maitrisées avec un recul en poids relatif du CA, malgré une forte hausse de la R&D, en lien avec le développement des modèles catalogue, et qui représente 4,9M€ contre 3,2M€ en 2022, soit 24% du CA vs 19%.

Perspectives

Pour rappel, le nouveau plan stratégique dévoilé en janvier vise à accélérer la croissance dans la continuité, en s’appuyant sur la force du catalogue (qui sera considérablement renforcé et diversifié au cours des années à venir), et sur une stratégie commerciale offensive. Les recrutements visant à accompagner cette forte croissance sont en cours et la société est confiante sur la poursuite de sa dynamique de croissance en 2024, sur une tendance similaire à celle de 2023. Deux nouveaux consortium sont en cours, la pertinence de ses modèles sur les nouveaux axes thérapeutiques visés commence à être démontrée et l’activité en Chine s’avère prometteuse avec un pipe de prospects significatifs. Nous maintenons donc nos perspectives pour 2024-2027 (qui ont seulement été ajustées à la marge, en lien avec cette publication).

Opinion et Recommandation

Nous confirmons notre recommandation Achat et notre OC de 6,60 €.