genOway : des résultats semestriels en net repli

(AOF) - genOway a dévoilé des résultats semestriels en repli. Sur la période, l’Ebitda s’est installé à 1,626 million d’euros, en baisse de près de 19%. Parallèlement, la marge d’Ebitda est passée de 18,7 à 16,9%, un niveau supérieur au seuil minimum de profitabilité de 15% fixé dans le cadre du plan stratégique. De son côté, le résultat d’exploitation a fondu en passant de 0,697 à 0,135 million d’euros. Cette baisse est à mettre en lien avec le repli de l’Ebitda et les transformations initiées sur l’année pour accélérer le développement de la société.

Enfin, le résultat net a suivi la même tendance et s'est installé à 0,162 million d'euros, contre 0,706 million d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 10%, à 9,603 millions d'euros.

genOway indique que le second semestre devrait être plus favorable et la réorganisation commerciale commence à porter ses fruits. Un redémarrage est attendu au quatrième trimestre. La société vise toujours un chiffre d'affaires annuel d'environ 22 millions d'euros et une marge d'Ebitda supérieure à 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS