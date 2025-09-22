 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
genOway : des résultats semestriels en net repli
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:32

(AOF) - genOway a dévoilé des résultats semestriels en repli. Sur la période, l’Ebitda s’est installé à 1,626 million d’euros, en baisse de près de 19%. Parallèlement, la marge d’Ebitda est passée de 18,7 à 16,9%, un niveau supérieur au seuil minimum de profitabilité de 15% fixé dans le cadre du plan stratégique. De son côté, le résultat d’exploitation a fondu en passant de 0,697 à 0,135 million d’euros. Cette baisse est à mettre en lien avec le repli de l’Ebitda et les transformations initiées sur l’année pour accélérer le développement de la société.

Enfin, le résultat net a suivi la même tendance et s'est installé à 0,162 million d'euros, contre 0,706 million d'euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 10%, à 9,603 millions d'euros.

genOway indique que le second semestre devrait être plus favorable et la réorganisation commerciale commence à porter ses fruits. Un redémarrage est attendu au quatrième trimestre. La société vise toujours un chiffre d'affaires annuel d'environ 22 millions d'euros et une marge d'Ebitda supérieure à 15%.

Valeurs associées

GENOWAY
3,0600 EUR Euronext Paris +6,99%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

