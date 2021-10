Genomic Vision renforce son équipe dirigeante par la nomination de Thierry HUET au poste de Directeur R&D

Bagneux (France) - Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui la nomination du Dr. Thierry HUET au poste de Directeur de la Recherche et du Développement.



« Intégrer une entreprise telle que Genomic Vision, avec sa technologie à fort potentiel dans le domaine de l'analyse génomique structurelle et fonctionnelle, couvrant des besoins non satisfaits en termes de biomarqueurs diagnostiques et pronostiques, est particulièrement excitant et motivant. Je suis ravi de pouvoir contribuer, avec mes 30 ans de passion et d'expérience, à la montée en puissance de la R&D de l'entreprise », a déclaré Thierry HUET, Directeur de la R&D de Genomic Vision.



Dominique REMY-RENOU, Présidente du directoire de Genomic Vision, commente : « Nous sommes très heureux d’accueillir Thierry HUET en tant que Directeur de la Recherche et du Développement au sein des équipes de Genomic Vision. Cette nomination finalise le renouvellement de notre équipe de management. L’expérience et l’expertise de Thierry seront cruciales pour poursuivre l’extension de notre offre de solutions basées sur le peignage moléculaire et pouvoir répondre à la demande de nos marchés cibles. »