Genomic Vision renforce sa gouvernance

o Madame Dominique Rémy-Renou, manager international dans le domaine des sciences de la vie, est nommée Présidente du Directoire



o Madame Élisabeth Ourliac, Vice-Présidente Stratégie d'Airbus, est nommée Présidente du Conseil de Surveillance



Renforcement du Directoire

Le conseil de surveillance a pris acte de la démission de Monsieur Aaron Bensimon de son mandat de Président du Directoire et a exprimé sa volonté de renforcer la dynamique commerciale de la société en nommant Madame Dominique Rémy-Renou Présidente du Directoire.



Madame Dominique Rémy-Renou apporte à Genomic Vision une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des Sciences de la Vie et de la génétique. Elle y a occupé divers postes de Management International, successivement chez Applied Biosystems, Fluidigm Corporation et plus récemment Pacific Biosciences. Dominique Rémy-Renou a toujours contribué avec succès au développement des ventes, son expertise couvrant notamment le commercial, le marketing, le support, l'organisation, et plus largement le management des hommes et des opérations.



Monsieur Aaron Bensimon, fondateur de la société, a souhaité démissionner de son mandat de Président, après l'avoir exercé pendant plus de 16 ans, pour se concentrer, en qualité de Directeur Général, sur la stratégie scientifique et la gestion des opérations de recherche et développement.