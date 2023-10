Genomic Vision réduit le temps d’analyse du RCA pour l'industrie pharmaceutique

Genomic Vision réduit le temps d’analyse du RCA (Replication Combing Assay) pour l'industrie pharmaceutique et contribue à l’avancée dans la recherche des nouveaux médicaments



• Le RCA représente une avancée significative pour le développement de médicaments.

• Le RCA offre une rapidité et une efficacité inégalées dans l'analyse du cycle cellulaire, fournissant des résultats complets en seulement deux semaines.

• Le logiciel FiberSmart®, basé sur l'Intelligence Artificielle (IA), automatise le processus d'analyse, garantissant des images de haute qualité et offrant de multiples critères de contrôle.



Initialement conçu pour les chercheurs universitaires, le RCA a fait l'objet de multiples améliorations, le positionnant comme une solution leader pour la découverte de médicaments, et est aujourd’hui reconnu pour son efficacité dans l'analyse du cycle cellulaire.



L'une des avancées les plus remarquables du RCA est la division du délai de traitement par six, passant pour vingt échantillons, de douze semaines à seulement deux semaines. Cette avancée permet aux acteurs du secteur pharmaceutique de prendre des décisions rapides et éclairées, accélérant la mise au point de traitements vitaux pour répondre à l'évolution rapide des exigences pharmaceutiques.