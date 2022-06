Genomic Vision obtient le renouvellement de sa certification ISO 13485 : 2016

Bagneux (France) - GENOMIC VISION (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME). Dans le cadre du respect du cycle de sa certification à la norme ISO 13485 : 2016 par le GMED du groupe LNE, Organisme français indépendant Notifié par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour l’évaluation de la conformité de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au titre du Règlement (UE) 2017/746, Genomic Vision a reçu la décision de renouvellement de son certificat.



Dominique Remy-Renou, Présidente du Directoire de Genomic Vision, ajoute : « Cette certification s’applique uniquement à nos produits de diagnostic in vitro (DM-DIV). Pour autant, nous appliquons le même niveau d’exigence à l’ensemble de nos produits, traduisant ainsi notre engagement pour la satisfaction de nos clients. »