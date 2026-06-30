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Genmab s'emballe après des données positives d'un essai de phase III
information fournie par AOF 30/06/2026 à 15:15

(Zonebourse.com) - Genmab est particulièrement entouré à la Bourse de Copenhague ( 6,68%, à 1 833,25 couronnes danoises), après la publication des principaux résultats d'un essai de phase III.

Cet essai évaluait l'association d'Epcoritamab à durée fixe, un anticorps administré par voie sous-cutanée, et de Lénalidomide, en comparaison du traitement standard chez des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B en rechute ou réfractaire et ayant reçu au moins une ligne de traitement antérieure.

Selon les résultats préliminaires, l'essai a atteint son objectif principal en démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression. Le risque de progression de la maladie ou de décès a été réduit de 60% et de 56% selon les différentes règles de censure appliquées respectivement aux Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis.

Pour Jefferies, ces résultats ainsi que la confirmation récente qu'une publication de données en 2026 correspondrait à une analyse intermédiaire renforcent l'optimisme des analystes quant à un signal d'efficacité fort au sein de leurs scénarios modélisés.

Ils estiment que l'opportunité incrémentale en 2ème ligne et plus pour Epkinly représente un pic de ventes d'environ 700 millions de dollars et plus, sur la base de la population inéligible à une greffe ou en échec de 2ème ligne, soit environ 20 000 patients adressables sur les principaux marchés.

La banque d'investissement américaine reste à l'achat du titre Genmab, avec un objectif de cours de 2 650 couronnes danoises, soit un potentiel de hausse de 54%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 15:15:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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