 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 887,47
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Genmab rachète Merus pour 8 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:30

Le danois Genmab a annoncé lundi le rachat de la biotech néerlandaise Merus NV pour 8 milliards de dollars en numéraire. Le laboratoire versera 97 USD par action, soit une prime de 41% sur le cours de clôture de Merus vendredi à New York.

Merus développe un traitement contre les cancers de la tête et du cou, le petosemtamab, actuellement en phase III d'essais cliniques. Des résultats intermédiaires sont attendus en 2026, en vue d'une potentielle mise sur le marché dès 2027.

'Cette acquisition pourrait accélérer notre transformation en un leader mondial de la biotechnologie et garantir une croissance durable jusqu'à la prochaine décennie', a déclaré Jan van de Winkel, directeur général de Genmab. Il estime que l'expertise du groupe en développement clinique et en commercialisation permettra de 'révéler tout le potentiel du petosemtamab'.

Avec cette opération, Genmab renforce son portefeuille avancé en oncologie, centré sur les anticorps. Après la finalisation du rachat, le groupe disposera de quatre programmes propriétaires susceptibles d'aboutir à plusieurs lancements de médicaments d'ici 2027. L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux entreprises.

Genmab pèse actuellement l'équivalent de 17,8 MdsUSD en bourse, ce qui donne une idée de la taille de l'opération sur Merus. Mais le laboratoire a les poches bien remplies grâce aux importants flux de trésorerie générés ces dernières années.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • CoinShares
    Inflation U.S : quel impact pour les cryptos ?
    information fournie par CoinShares 29.09.2025 10:30 

    L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite

  • Le laboratoire d'analyse Ziwig à Tercis-les-Bains, dans le département des Landes, le 25 mars 2024 ( AFP / GAIZKA IROZ )
    Endométriose: le pari contesté de l'Endotest, choyé par l'Etat
    information fournie par AFP 29.09.2025 10:29 

    Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank