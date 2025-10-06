 Aller au contenu principal
Genmab: gagne 1,5%, un analyste relève son objectif
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 12:52

Le titre progresse de près de 1,5% après l'analyse positive d'UBS.

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 2700 couronnes danoises (contre 2 600 couronnes danoises) avant la publication des chiffres du troisième trimestre 2025. Ce nouvel objectif fait ressortir un potentiel de hausse de 29% pour le titre du laboratoire pharmaceutique.

Outre de solides résultats au titre du deuxième trimestre, le broker met en avant l'exécution d'essais cliniques comme étant 'au coeur des attentions sur Genmab, avec deux lectures de phase III révolutionnaires prévues pour 2026'.

'Nous attendons de solides résultats au troisième trimestre grâce aux performances de Darzalex, mais l'accent est mis sur le développement du pipeline' indique UBS.

