Genmab flambe après un succès clinique dans le cancer de la tête et du cou

La société de biotechnologie progresse nettement de 17,88%, à 3 532 couronnes danoises, après avoir annoncé des résultats préliminaires très positifs pour un essai mondial de phase 3. L'étude évalue le Pétosemtamab, un anticorps bispécifique expérimental, en association avec le Pembrolizumab, en traitement de première ligne chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) récurrent ou métastatique et exprimant PD-L1.

Selon la première analyse intermédiaire validée par un comité indépendant de surveillance des données, l'essai a atteint ses deux critères d'évaluation principaux. L'association a réduit le risque de décès de 50% par rapport au Pembrolizumab administré seul et ce, indépendamment du statut HPV (savoir si le patient est infecté ou non par le papillomavirus humain, ce qui joue un rôle important dans certains cancers). En parallèle, une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative a également été observée face au comparateur.

Sur le plan de la tolérance, le profil de sécurité du duo thérapeutique s'est révélé généralement bien toléré, conforme aux profils individuels connus de chaque agent, sans nouveau signal de sécurité détecté.

Qualifié d'étape charnière par le directeur général Jan van de Winkel, ce succès clinique conforte le potentiel de "premier de sa classe" du Pétosemtamab pour cette indication difficile à traiter. Fort de cette combinaison sans chimiothérapie, Genmab prévoit d'engager rapidement des discussions avec les autorités réglementaires mondiales et présentera l'intégralité des données lors d'un prochain congrès médical.