Genmab en forte hausse après plusieurs actualités, les analystes valident

Genmab flambe à la Bourse de Copenhague ( 12,73%, à 2 980,50 euros), après une triple actualité révélant plusieurs avancées dans le portefeuille de traitements oncologiques, notamment des résultats positifs de phase III dans le cancer de l'ovaire, de nouvelles données encourageantes dans le cancer colorectal et une collaboration avec Incyte.

Le laboratoire danois a dévoilé des résultats positifs d'un essai de phase III évaluant le Rinatabart sesutecan (Rina-S) chez des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine. Le traitement a réduit de 71% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à une chimiothérapie, dans la population globale de l'étude. Le risque de décès a également diminué de 57%. Genmab prévoit désormais d'engager des discussions avec les autorités réglementaires mondiales sur les prochaines étapes de son développement.

Parallèlement, le groupe a présenté au congrès ESMO 2026 de nouvelles données de phase II concernant le Petosemtamab, associé à une chimiothérapie, dans le cancer colorectal métastatique. Les taux de réponse objective ont atteint 75% en première ligne et 67% en deuxième ligne, confortant la poursuite du programme mondial de phase III.

Enfin, Genmab et Incyte ont annoncé une collaboration clinique visant à évaluer l'association du Petosemtamab avec l'INCB161734, un inhibiteur expérimental de KRAS G12D développé par Incyte, et une chimiothérapie standard. Cette combinaison sera étudiée en première ligne chez des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique présentant une mutation KRAS G12D.

Ces annonces renforcent le portefeuille de traitements expérimentaux de Genmab dans plusieurs indications oncologiques, alors que le groupe cherche à élargir les perspectives thérapeutiques de ses principaux candidats médicaments.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, la publication des résultats de phase III pour Petosemtamab en première ligne demeure le catalyseur le plus important pour la société au quatrième trimestre, avec un potentiel de hausse du cours d'environ 15%. Dans le détail, la banque d'investissement américaine indique que les nouvelles données de phase II du principal concurrent, Johnson & Johnson, suggèrent que son approche combinant une chimiothérapie pourrait ne pas surpasser l'efficacité du schéma sans chimiothérapie de Peto développé par Genmab, ce dernier affichant un profil de tolérance plus favorable, ce qui renforce notre confiance dans la stratégie du Danois.

En parallèle, concernant le Rina-S, Jefferies estime que les résultats de l'étude de phase III sont "extrêmement encourageants", les analystes allant même jusqu'à dire que l'efficacité estimée de ce traitement "dépasse le scénario révolutionnaire envisagé" par leur expert. Le produit a démontré un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement pertinent, tant en matière de survie sans progression que de survie globale, par rapport à la chimiothérapie dans le cancer de l'ovaire résistant au platine. Jefferies précise que "l'ampleur du bénéfice dépasse notre scénario optimiste, tandis que le gain absolu estimé semble supérieur à ce que notre précédent expert considérait comme une avancée révolutionnaire".

Après ces résultats, la banque d'investissement américaine estime que le Rina-S est susceptible de transformer la prise en charge du cancer de l'ovaire.

Jefferies reste à l'achat du titre Genmab, et a relevé sa cible de cours de 2 900 à 3 200 couronnes suédoises.

AlphaValue rappelle que sur la base de ces résultats, Genmab prévoit d'engager des discussions avec les autorités réglementaires du monde entier afin de déterminer les prochaines étapes potentielles. Plus important encore, Rina-S fait l'objet d'un vaste programme de développement clinique couvrant plusieurs cancers gynécologiques ainsi que d'autres tumeurs solides. Il s'agit d'une évolution positive, car elle augmente les chances de succès des autres essais cliniques dans le cancer de l'ovaire. L'autorisation de Rina-S, un actif détenu à 100% par Genmab, contribuerait à réduire la dépendance du groupe à Darzalex.