Genmab: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 13:45









(Zonebourse.com) - Genmab gagne plus de 2% à Copenhague, aidé par des propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 2500 à 2600 couronnes danoises sur le titre du laboratoire pharmaceutique.



Outre de solides résultats au titre du deuxième trimestre, le broker met en avant l'exécution d'essais cliniques comme étant 'au coeur des attentions sur Genmab, avec deux lectures de phase III révolutionnaires prévues pour 2026'.





