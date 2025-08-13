Genmab: dans le vert avec des propos de broker
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 13:45
Outre de solides résultats au titre du deuxième trimestre, le broker met en avant l'exécution d'essais cliniques comme étant 'au coeur des attentions sur Genmab, avec deux lectures de phase III révolutionnaires prévues pour 2026'.
A lire aussi
-
Israël invite les Gazaouis à quitter l'enclave, Hamas et médiateurs égyptiens se rencontrent au Caire
par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose Le négociateur en chef du Hamas s'est entretenu mercredi avec des médiateurs égyptiens au sujet d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a invité les Palestiniens à quitter le territoire en amont de son offensive pour ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs analysent les dernières données sur l'inflation qui montrent les signes de résilience des principales économies, mais aussi ... Lire la suite
-
par Leika Kihara La pression monte au sein de la Banque du Japon (BoJ) pour qu'elle renonce à sa communication et son orientation politique actuelle qui s'appuie trop, selon ses détracteurs, sur l'inflation dite "sous-jacente", un indicateur jugé flou et insuffisant. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer