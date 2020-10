Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui que son principal candidat médicament, le setanaxib, a obtenu la désignation de médicament orphelin (Orphan Drug Designation - ODD) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP).



Elias Papatheodorou, directeur général de Genkyotex, déclare : « L'obtention de l'ODD de la FDA revêt une importance stratégique pour le développement du setanaxib dans la CBP. La FDA et l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont également accordé l'ODD au setanaxib dans le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique et de la sclérose systémique, soulignant le potentiel thérapeutique du composé dans de multiples maladies fibrotiques à forts besoins non-satisfaits. »



Pour recevoir toute l'information financière de Genkyotex en temps réel, faites-en la demande par mail à genkyotex@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.