Genkyotex fait le point sur ses activités et publie sa trésorerie au 30 juin 2021

o Trésorerie et équivalents de trésorerie de 1,5 M€ au 30 juin 2021

o Soutien financier de Calliditas au-delà du 31 juillet 2021



Genkyotex (Euronext Paris et Euronext Brussels : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, fait aujourd'hui le point sur ses activités et annonce son niveau de trésorerie au 30 juin 2021.



Calliditas Therapeutics AB (publ) (« Calliditas ») a confirmé son intention, tant que la Société restera sa filiale contrôlée, de continuer à soutenir le groupe Genkyotex, dans la mesure nécessaire, afin de lui permettre de faire face à ses engagements à leur échéance et de poursuivre ses opérations normales sans réduction significative de son activité. A cette fin, Calliditas accordera un prêt au groupe Genkyotex pour lui permettre de poursuivre ses activités au-delà de juillet 2021.