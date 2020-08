Genkyotex annonce un accord d'acquisition par Calliditas Therapeutics d'un bloc de contrôle dans Genkyotex SA

o Calliditas Therapeutics va acquérir 62,7% de Genkyotex à un prix en numéraire pouvant aller jusqu'à 2,80€ par action, dans le cadre d'une transaction hors marché

o L'opération proposée serait suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en numéraire sur les actions restantes de Genkyotex

o La transaction s'élèverait dans son intégralité à un montant maximum d'environ 88 millions d'euros, ce montant maximum comprenant le versement de compléments de prix en cas de franchissement d'étapes d'obtention d'autorisations réglementaires pour le setanaxib



Calliditas a accepté d'acquérir, via une opération d'acquisition de bloc hors marché, des actions ordinaires de Genkyotex représentant 62,7% du capital social et des droits de vote de Genkyotex auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction (les « Vendeurs du Bloc ») pour une contrepartie en numéraire, lors de la réalisation de l'opération, de 2,80 euros par action ordinaire (moins certains frais de transaction) représentant une prime maximum de 32,3% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes (VWAP) de Genkyotex au cours des 10 jours de bourse précédant le présent communiqué.



