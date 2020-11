Genkyotex (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX) (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 - GKTX), société biopharmaceutique leader des thérapies NOX (la « Société »), annonce la réalisation de l'acquisition par Calliditas Therapeutics AB (« Calliditas » ; Nasdaq OMX - CALTX ; NASDAQ - CALT) de 62,7% des actions de Genkyotex dans le cadre d'une opération hors marché.



Le 13 août 2020, Genkyotex a annoncé la conclusion d'un accord portant sur l'acquisition par Calliditas de 7 236 515 actions ordinaires de Genkyotex, représentant 62,7% du capital et des droits de vote de Genkyotex, auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction (les « Vendeurs du Bloc »). Suite à l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'économie et des finances relative aux investissements étrangers en France, Calliditas a réalisé aujourd'hui l'acquisition du bloc hors marché pour un prix total de 19 ,75 millions d'euros en numéraire (2,73 € par action ordinaire*) auquel s'ajoutent des droits à compléments de prix payables en numéraire et conditionnés à l'obtention d'approbations réglementaires sur le setanaxib, le principal produit de Genkyotex.



Pour recevoir toute l'information financière de Genkyotex en temps réel, faites-en la demande par mail à genkyotex@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.