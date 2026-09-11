Genfit va intégrer le SBF 120 et le CAC Mid 60

La société biopharmaceutique, spécialiste des maladies rares du foie, a annoncé son intégration prochaine au sein des indices phares de la place parisienne, le SBF 120 et le CAC Mid 60.

Cette décision fait suite à la révision annuelle effectuée par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris. L'admission de la valeur sera effective à compter du vendredi 18 septembre 2026, après la clôture des marchés.

Cette promotion boursière reflète l'accroissement de la capitalisation boursière, de la liquidité et de la visibilité de la biotech. Le SBF 120 regroupe 120 valeurs majeures du marché français, tandis que le CAC Mid 60 rassemble les entreprises de taille intermédiaire.